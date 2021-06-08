Офис Зеленского убрал из текста его разговора с Байденом слова о поддержке вступления Украины в НАТО
- Автор:
- Олег Панфилович
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Getty
Офис президента изменил текст сообщения о телефонной беседе Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, убрав оттуда слова американского лидера о поддержке вступления Украины в НАТО.
На это обратила внимание «Украинская правда».
В сообщении Офиса Зеленского говорилось: «Президент США отметил полную поддержку евроатлантической интеграции Украины и важность предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позицию Украины обязательно учтут при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня».
Теперь этот абзац в сообщении выглядит следующим образом: «Джо Байден заверил, что позицию Украины обязательно учтут при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня. Владимир Зеленский отметил важность предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе».
Американское издание Axios также отрицает слова Байдена о поддержке предоставления ПДЧ в Североатлантическом альянсе. «Украинцы неправильно охарактеризовали заявление и исправили сообщение», — заявил изданию представитель американского Совета национальной безопасности.
- Разговор между Байденом и Зеленским состоялся 7 июня. Среди прочего, Байден поддержал инициативу Зеленского о создании «Крымской платформы». Он заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите инициативы на высоком политическом уровне. Зеленский отдельно поблагодарил США за решение предоставить Украине 900 тысяч доз вакцины против коронавируса.
- Перед этим Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Джо Байденом перед его переговорами с Владимиром Путиным.