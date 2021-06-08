В Украине за сутки зарегистрировали 1 602 новых случая коронавируса. Лидирует Киев

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Barcroft Media / Contributor

В Украине за прошлые сутки, 7 июня, выявили 1 602 новых случая заболевания коронавирусом. Среди заболевших — 95 детей и 94 медработника.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за последние сутки больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.

Также отмечается, что за прошедшие сутки госпитализировали 483 человек, умерли 118 пациентов, 6 751 человек выздоровел.

За сутки по методу ПЦР протестовали 33 355 человек, по методу ИФА — 10 821 человека, экспресс-тестами — 13 380 человек.

С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 2 216 654 человека, выздоровели 2 101 722 пациента, летальных случаев — 51 333. Также за время пандемии провели 10 380 233 ПЦР-тестирования.