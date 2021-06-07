С 11 июня между Украиной и Саудовской Аравией откроется прямое авиасообщение

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Саудовская авиакомпания Flynas 11 июня запускает первый прямой рейс из Эр-Рияда в Киев (аэропорт «Борисполь»). Обратный рейс — 13 июня.

Как сообщает Министерство инфраструктуры, эти два рейса лоукоста Flynas дадут старт прямому авиасообщению между странами.

«Раньше Украина не имела регулярного прямого авиасообщения с Саудовской Аравией. Для осуществления перелета нужен был трансфер через Стамбул, Доху или Дубай», — отмечают в министерстве.

С 18 июня рейсы между городами будут выполняться ежедневно в обе стороны.