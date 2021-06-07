С 11 июня между Украиной и Саудовской Аравией откроется прямое авиасообщение
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Саудовская авиакомпания Flynas 11 июня запускает первый прямой рейс из Эр-Рияда в Киев (аэропорт «Борисполь»). Обратный рейс — 13 июня.
Как сообщает Министерство инфраструктуры, эти два рейса лоукоста Flynas дадут старт прямому авиасообщению между странами.
«Раньше Украина не имела регулярного прямого авиасообщения с Саудовской Аравией. Для осуществления перелета нужен был трансфер через Стамбул, Доху или Дубай», — отмечают в министерстве.
С 18 июня рейсы между городами будут выполняться ежедневно в обе стороны.
- О том, что Flynas заходит на украинский рынок в министерстве сообщили 31 мая. Flynas — это ведущий лоукост в Саудовской Аравии. Парк компании насчитывает 30 самолетов. За последние пять лет Flynas ежегодно признавали лучшим лоукостом Ближнего Востока.
- В Украину также заходит немецкий лоукост Eurowings. Первые рейсы будут из Дюссельдорфа в Киев.
- С 1 июля Wizz Air начнет летать из Киева в Объединенные Арабские Эмираты.