Hubble впервые сделал снимок спиральной галактики в окружении сверхновых

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Космический телескоп Hubble с помощью широкоугольной камеры WFC3 сделал фотографию спиральной галактики NGC 4680, однако в кадр попали и другие галактики, расположенные справа и внизу от нее.

Об этом говорится на сайте обсерватории.

Еще в 1997 году галактика NGC 4680 привлекла к себе внимание, поскольку в ней произошел взрыв сверхновой SN 1997bp, которую обнаружил австралийский астроном-любитель Роберт Эванс. В общем ему удалось найти 42 взрыва сверхновых звезд.

NGC 4680 является довольно сложной галактикой для классификации, поскольку ей присущи признаки спиральных и линзообразных галактик одновременно. Несмотря на то, что в NGC 4680 есть спиральные рукава, они четко не определены, а «кончик» одного рукава выглядит размытым.

Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.