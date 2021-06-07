Россия вышла из Договора об открытом небе и запретила наблюдательные полеты. Путин подписал закон
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Mikhail Svetlov / Contributor / Getty Images
Денонсировав этот договор, Россия закрыла свое небо для наблюдательных полетов над территорией федерации.
Соответствующий закон «О денонсации Российской Федерацией Договора об открытом небе» подписал президент РФ Владимир Путин.
Договоренность об открытом небе позволяла 34 государствам-членам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (в том числе Украине, России и США) осуществлять полеты разведывательных самолетов над территориями стран-участниц по специальным протоколам и заранее согласованным маршрутам.
- 19 мая 2021 года депутаты Госдумы единогласно проголосовали за выход России из Договора об открытом небе.
- 22 ноября 2020 года США официально вышли из Договора об открытом небе, тогда Совет национальной безопасности США отметил, что Россия грубо нарушала договор в течение длительного времени, в частности, запрещала наблюдательные полеты над Москвой, Калининградом, Чечней и вблизи границ Абхазии и Южной Осетии. Москва нарушения отрицала и обвиняла во всем Вашингтон.
- 22 мая 2020 года советник по национальной безопасности США Роберт ОʼБрайен заявил, что злоупотребляя Договором об открытом небе, Россия следила за тогдашним президентом Дональдом Трампом.