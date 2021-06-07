«Передавал данные иностранной спецслужбе». Экс-чиновника Администрации президента подозревают в госизмене
- Автор:
- Олег Панфилович
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Facebook / Адміністрація президента
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему чиновнику Администрации президента в государственной измене.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
В 2014 году подозреваемый, который работал в Администрации президента, а затем — в Совете национальной безопасности и обороны, имея доступ к государственной тайне, вступил в сговор с представителем иностранной спецслужбы и передавал ему секретные сведения.
Подозреваемый собирал, систематизировал и занимался аналитикой сведений, касающихся сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, а также стратегического сотрудничества Украины с ЕС, РФ и Китаем вне зависимости от характера информации, а также грифа ограничения доступа к ней. Расследование проводит Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области.
В СБУ сообщили, что чиновник имел категорию «Б» и допуск к документам с грифом «секретно» и «совершенно секретно». 1 июня суд отправил подозреваемого под круглосуточный домашний арест. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
- В марте издание KyivPost сообщило, что против первого заместителя главы Национального банка Екатерины Рожковой и некоторых сотрудников НБУ ведется расследование. Их подозревают в государственной измене — они наняли иностранное детективное агентство Kroll, которое расследовало вывод из ПриватБанка более $5,5 миллиарда его бывшими владельцами.