«В любой момент и в любом месте планеты». Зеленский заявил, что готов встретиться с Байденом до его переговоров с Путиным

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом США Джо Байденом перед его переговорами с Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в интервью Axios.

«Понимаю, что из-за имеющихся у Байдена планов и его жесткого графика это может не произойти, но выбор остается только за ним. Будучи гарантом Конституции Украины, я готов защищать Украину в любой момент и в любом месте планеты, я готов встретиться с ним и обсудить все эти детали перед встречей [Путина и Байдена]», — подчеркнул он.

По мнению Зеленского, контакт «в той или иной форме» между ним и Байденом возможен.

Также украинский президент рассказал, что был «несколько раз удивлен» решением США по «Северному потоку — 2», которое направлено «не на поддержку Украины». Зеленский считает, что оно может «ослабить доверие» украинцев к США.

«У нас была первая беседа с президентом Байденом, это был телефонный разговор, и я получил все сигналы. Это были прямые сигналы, и я был очень этому рад. Кроме решения США, вторым сюрпризом было то, что я узнал о нем из прессы. Я считаю, что между стратегическими партнерами отношения должны быть прямыми», — добавил он.

Президент Украины заверил, что сейчас только США способны остановить строительство газопровода в обход Украины.

«Это [«Северный поток — 2»] оружие, настоящее оружие, и я открыто говорю об этом. Оружие в руках Российской Федерации. [...] Это не очень понятно, и я, безусловно, не ожидал, что пули к этому оружию может предоставить такая большая страна, как США», — отметил Зеленский.

В то же время украинский президент выразил надежду, что Байден применяет в политике тактику баскетболиста Майкла Джордана, иначе «у России будет прекрасная возможность взять верх над США».

«Это напоминает мне, как играл раньше Майкл Джордан... Он очень часто заманивал оппонента, иногда демонстрируя кажущуюся слабость или даже признаки болезни. У него было много различных секретных трюков, чтобы заставить соперника расслабиться и навязать ему его собственную тактику и ложное чувство близкой победы. А в нужный момент Джордан кардинально менял тактику и одерживал победу в последнюю минуту... Поэтому я все-таки верю, что Байден — это Джордан в политике», — прокомментировал Зеленский частичное введение санкций относительно газопровода.