В Израиле с 15 июня позволят не носить маски во всех помещениях, кроме школ

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Kelly Sikkema / Unsplash

В Израиле с 15 июня отменят обязанность носить защитные медицинские маски в закрытых общественных помещениях. Исключением останутся лишь школы.

О соответствующем решении Министерство здравоохранения Израиля объявило в воскресенье, сообщает The Times of Israel.

Школьники пока продолжат носить маски на занятиях, так как большинство из них младше 16 лет и не привиты от COVID-19. В то же время в стране 6 июня начали вакцинировать детей в возрасте с 12 до 15 лет, и если эта кампания увенчается успехом, то ведомство впоследствии вернется к обсуждению отмены масок в учебных заведениях.

В Минздраве объявили, что за минувшие сутки, 5 июня, внутри Израиля не выявили ни одного нового случая инфицирования коронавирусом — все инфицированные прибыли в страну из-за рубежа.

Отметим, в Израиле с 9-миллионным населением обе дозы вакцины уже получили более 5,1 миллиона жителей.