Премьер Британии призвал G7 обеспечить вакцинацию от коронавируса всего мира к концу 2022 года
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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Dan Kitwood / Getty Images
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров стран «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) на предстоящем саммите взять обязательства по обеспечению вакцинации всего мира от коронавируса до конца 2022 года.
Об этом сообщает Belfast Telegraph.
По мнению британского премьера, это стало бы «величайшим подвигом в истории медицины».
«Я призываю своих коллег-лидеров G7 присоединиться к нам, чтобы положить конец этой ужасной пандемии [...] Вакцинация всего мира к концу следующего года станет достижением в истории медицины», — сказал он.
По его словам, борьба с коронавирусом является самым большим вызовом послевоенной эпохи, и именно лидерам G7 нужно возглавить «глобальное восстановление», обеспечив население доступом к вакцине в течение следующих 18 месяцев.
- Встреча лидеров стран G7 должна пройти с 11 по 13 июня в городке Карбис-Бэй на юго-западе Англии. Впервые за примерно два года лидеры семи ведущих экономик мира пообщаются в очном формате. В саммите также примут участие в качестве гостей лидеры Австралии, Индии и Южной Кореи.
- Отметим, Великобритания первой в мире начала вакцинацию от коронавируса. Правительство закупило 40 миллионов доз в Pfizer. Также там вакцинируют препаратами от AstraZeneca.