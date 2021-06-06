Премьер Британии призвал G7 обеспечить вакцинацию от коронавируса всего мира к концу 2022 года

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров стран «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) на предстоящем саммите взять обязательства по обеспечению вакцинации всего мира от коронавируса до конца 2022 года.

Об этом сообщает Belfast Telegraph.

По мнению британского премьера, это стало бы «величайшим подвигом в истории медицины».

«Я призываю своих коллег-лидеров G7 присоединиться к нам, чтобы положить конец этой ужасной пандемии [...] Вакцинация всего мира к концу следующего года станет достижением в истории медицины», — сказал он.

По его словам, борьба с коронавирусом является самым большим вызовом послевоенной эпохи, и именно лидерам G7 нужно возглавить «глобальное восстановление», обеспечив население доступом к вакцине в течение следующих 18 месяцев.