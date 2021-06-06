У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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Dominic Lipinski - WPA Pool / Getty Images
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл объявили о рождении второго ребенка — дочери. Девочка родилась в пятницу, 4 июня, в больнице города Санта-Барбара (штат Калифорния) в 11:40 утра по местному времени.
Об этом сообщает BBC.
Супруги назвали дочь Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор — в честь прабабушки британской королевы Елизаветы II, которую в детстве называли Лилибет, и бабушки — принцессы Дианы. Новорожденная восьмая в очереди на престол и одиннадцатая из правнуков королевы.
В заявлении пары говорится, что мать и ребенок здоровы и чувствуют себя хорошо.
Напомним, о беременности Меган объявили 14 февраля — ровно 37 лет назад принцесса Диана рассказала, что ждет второго ребенка, которым был Гарри.
Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. У них уже есть полуторагодовалый сын Арчи Маунтбеттен-Виндзор.
- В начале января 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили, что отказываются от титулов членов королевской семьи. Королева Елизавета II, принц Чарльз и другие члены монаршего дома уговорили их подождать до 31 марта. В этот день Меган и Гарри написали прощальный пост в Instagram и отправились сначала в Канаду, а затем в США.
- В марте 2021 года супруги дали большое интервью телеведущей Опре Уинфри, в котором рассказали о трудностях жизни в королевской семье и непростых взаимоотношениях с ее членами. Меган призналась, что жизнь в этой семье временами была настолько сложной, что она «больше не хотела жить». А принц рассказал, что боялся повторения истории, через которую проходила его мать — принцесса Диана, которая тоже не выдержала давления со стороны королевской семьи и вышла из ее состава.