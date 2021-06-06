У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

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Dominic Lipinski - WPA Pool / Getty Images

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл объявили о рождении второго ребенка — дочери. Девочка родилась в пятницу, 4 июня, в больнице города Санта-Барбара (штат Калифорния) в 11:40 утра по местному времени.

Об этом сообщает BBC.

Супруги назвали дочь Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор — в честь прабабушки британской королевы Елизаветы II, которую в детстве называли Лилибет, и бабушки — принцессы Дианы. Новорожденная восьмая в очереди на престол и одиннадцатая из правнуков королевы.

В заявлении пары говорится, что мать и ребенок здоровы и чувствуют себя хорошо.

Напомним, о беременности Меган объявили 14 февраля — ровно 37 лет назад принцесса Диана рассказала, что ждет второго ребенка, которым был Гарри.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. У них уже есть полуторагодовалый сын Арчи Маунтбеттен-Виндзор.