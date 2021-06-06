В правительстве России заявили о планах достроить «Северный поток — 2» до конца года и ввести в эксплуатацию
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» будет достроен к концу 2021 года, после чего его планируют ввести в эксплуатацию.
Об этом он сказал в эфире одного из российских телеканалов, цитирует «РБК».
«Те работы, которые сегодня ведутся, будут закончены до конца года, и проект будет введен в эксплуатацию», — сказал Новак.
Перед этим российский вице-премьер утверждал, что до окончания строительства газопровода осталось проложить около 100 километров. Сейчас трубы укладывают российские суда «Академик Черский» и «Фортуна».
Президент России Владимир Путин 4 июня, заявил, что укладка первой нитки «Северного потока — 2» завершена, а по второй нитке работа продолжается. В то же время в Еврокомиссии, реагируя на его заявление, не смогли подтвердить завершение по первой нитке. «У нас нет подтверждения этой информации», — заявили ТАСС в пресс-службе комиссии.
- «Северный поток — 2» прокладывают двумя нитками по дну Балтийского моря. По ним российский газ должен поступать в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Протяженность трубопровода составит более 1,2 тысячи км, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год.
- Если трубопровод достроят, Россия сможет поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год. В Кремле уверяют, что Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину после запуска газопровода.
- 21 мая США ввели санкции против трех компаний и 13 судов, которые строят «Северный поток — 2», но не против компании Nord Stream 2. СМИ писали, что США не будут их вводить, чтобы не испортить отношения с Германией.