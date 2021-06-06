В правительстве России заявили о планах достроить «Северный поток — 2» до конца года и ввести в эксплуатацию

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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» будет достроен к концу 2021 года, после чего его планируют ввести в эксплуатацию.

Об этом он сказал в эфире одного из российских телеканалов, цитирует «РБК».

«Те работы, которые сегодня ведутся, будут закончены до конца года, и проект будет введен в эксплуатацию», — сказал Новак.

Перед этим российский вице-премьер утверждал, что до окончания строительства газопровода осталось проложить около 100 километров. Сейчас трубы укладывают российские суда «Академик Черский» и «Фортуна».

Президент России Владимир Путин 4 июня, заявил, что укладка первой нитки «Северного потока — 2» завершена, а по второй нитке работа продолжается. В то же время в Еврокомиссии, реагируя на его заявление, не смогли подтвердить завершение по первой нитке. «У нас нет подтверждения этой информации», — заявили ТАСС в пресс-службе комиссии.