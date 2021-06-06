Зеленский по случаю Дня журналиста устроил в резиденции пикник для представителей СМИ. Готовил им шашлык

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Instagram / zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня журналиста устроил пикник для около двух десятков представителей СМИ. Неформальная встреча состоялась накануне в «Резиденции «Залесье» и продолжалась несколько часов.

Кроме журналистов присутствовали также глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместители Кирилл Тимошенко и Юлия Свириденко и помощник президента Сергей Шефир. Мясо на огне готовил сам Зеленский.

Затем состоялось общение в режиме off record — журналисты задавали вопросы Зеленскому, в частности, о законе о деолигархизации, ситуации в Киеве и назначении нового пресс-секретаря президента.

О самой встрече сообщил и Зеленский на своей странице в Instagram, отметив, что провел день с журналистами накануне их профессионального праздника.

«На этот раз — шашлык, приготовленный собственноручно, отличная погода и, как всегда, дружеская атмосфера. Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы. Приятно, что такие встречи стали уже доброй традицией», — написал президент.