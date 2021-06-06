Сборная Украины представила новую форму для Евро-2020 — с картой страны и лозунгом «Героям слава!»

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Facebook / Андрій Павелко

Сборная Украины по футболу презентовала новую форму, в которой она сыграет на Чемпионате Европы 2020 года.

Об этом в своем Facebook написал глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

«Национальная сборная Украины будет выступать на Евро-2020 в новой — особой форме. Главным ее атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самый ценные для всех нас контуры нашей страны», — отметил он.

Форму изготовил партнер сборной — компания Joma. На передней части футболки, в центре размещена эмблема сборной и контуры Украины, а на горловине будут надписи «Слава Украине!» и «Героям Слава!».

Форма будет представлена в трех традиционных цветах сборной — желтом, синем и белом.