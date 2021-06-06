Трамп впервые за три месяца выступил на публике и требовал от Китая компенсации за пандемию
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Chip Somodevilla/Getty Images
Бывший президент США Дональд Трамп выступил на съезде республиканцев в штате Северная Каролина. Это его первое публичное появление за последние три месяца.
Об этом пишет Reuters.
Во время своей речи Трамп заявил, что Китай должен выплатить миру 10 трлн долларов компенсации за пандемию коронавируса. Он также предложил, чтоб все страны отказались от выплат Китаю долгов.
Также 45-й президент США сообщил, что готов помогать республиканцам на выборах в Конгресс 2022 года и на президентских выборах 2024 года. Он снова намекнул на свое возможное участие в этих выборах.
Трамп раскритиковал деятельность действующего президента Джо Байдена и его администрации. Он назвал ее «самой радикально левой за всю историю». Также он обвинил Байдена в поддержке строительства российского газопровода «Северный поток — 2».
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила отчет о своем визите в Китай, где ее эксперты пытались установить происхождение коронавируса. Там считают, что он передался человеку от животных. Наиболее вероятным путем в ВОЗ считают передачу коронавируса людям от летучих мышей через какое-то другое животное. При этом заражение людей напрямую от летучих мышей тоже считают возможным.
- Считается, что коронавирус впервые появился на оптовом рынке в городе Ухань в конце 2019 года. Журналисты назвали первого человека с подтвержденным коронавирусом — это женщина, которая продавала креветки на рынке морепродуктов «Хуанань». 23 января 2020 года Ухань стал первым в мире городом, который полностью изолировали из-за вспышки коронавируса.