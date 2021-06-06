Трамп впервые за три месяца выступил на публике и требовал от Китая компенсации за пандемию

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Chip Somodevilla/Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп выступил на съезде республиканцев в штате Северная Каролина. Это его первое публичное появление за последние три месяца.

Об этом пишет Reuters.

Во время своей речи Трамп заявил, что Китай должен выплатить миру 10 трлн долларов компенсации за пандемию коронавируса. Он также предложил, чтоб все страны отказались от выплат Китаю долгов.

Также 45-й президент США сообщил, что готов помогать республиканцам на выборах в Конгресс 2022 года и на президентских выборах 2024 года. Он снова намекнул на свое возможное участие в этих выборах.

Трамп раскритиковал деятельность действующего президента Джо Байдена и его администрации. Он назвал ее «самой радикально левой за всю историю». Также он обвинил Байдена в поддержке строительства российского газопровода «Северный поток — 2».