Глава Европарламента призвал ЕС принять в свой состав страны Западных Балкан

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Глава Европейского парламента Давид Сассоли призвал Евросоюз принять в свой состав страны Западных Балкан.

Об этом пишет «Радио Свобода».

«Расширение может принести большую выгоду как региону, так и Европе в целом, помогая обеспечить стабильный, процветающий и мирный континент», — пояснил он.

Но Сассоли подчеркнул, что вступление стран Западных Балкан в ЕС напрямую зависит от проведения там необходимых реформ.

Северные и восточные балканские страны уже входят в состав ЕС. К Западным Балканам относят Сербию и Черногорию, с которыми ЕС уже ведет переговоры о вступлении, а также Албанию и Северную Македонию, которых официально считают кандидатами на вступление. Также еще Босния и Герцеговина и Косово, которые также называют потенциальными кандидатами на вступление в ЕС.