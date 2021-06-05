Суд отменил в Калифорнии запрет на штурмовое оружие, действовавший более 30 лет

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Федеральный суд США отменил в Калифорнии запрет на штурмовое оружие, который действовал с 1989 года.

Об этом сообщает Associated Press.

По мнению судей, запрет нарушает вторую поправку к Конституции США. Также отмечается, что в подавляющем большинстве случаев американцы используют штурмовое оружие в законных целях.

Судья отметил, что несмотря на действовавший запрет, в Калифорнии были легализированы свыше 185 тысяч единиц штурмового оружия. Судья Роджер Бенитес также подчеркнул, что в штате убийства с помощью холодного оружия происходят в семь раз чаще, чем с помощью винтовки.

При этом губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал это решение «прямой угрозой жизни невинных калифорнийцев». Вердикт суда власти могут обжаловать в течение 30 дней.