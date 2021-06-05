«Закон для всех». На Банковой представители ЛГБТ призвали принять законопроект о борьбе с дискриминацией
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Facebook / KyivPride
Возле Офиса президента состоялась акция представителей сообщества ЛГБТ+ с требованием принять законопроект, который усиливает борьбу с дискриминацией в Украине.
Об этом сообщает Укринформ.
Участники акции требовали принять законопроект № 5488 «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс о борьбе с проявлениями дискриминации». Он дает определение нетерпимости и добавляет к отягчающим обстоятельствам административного правонарушения совершение правонарушения по мотивам нетерпимости.
Кроме этого, от полиции требовали полноценного расследования преступлений, совершенных против представителей ЛГБТ+ по мотивам нетерпимости. По словам организаторов акции, полиция квалифицирует такого рода атаки и угрозы как «хулиганство», ведь сейчас в законодательстве Украины нет рычагов влияния на группы, которые используют нетерпимость к различным группам населения как основной повод для атак мирных собраний, образовательных и культурных мероприятий.
Параллельно под зданием ОП состоялась акция противников законопроекта. В ней участвовали несколько десятков человек.
- В апреле стало известно, что Министерство здравоохранения изменило критерии, которые не позволяют быть донором крови, убрав оттуда гомосексуальные отношения.
- Из-за пандемии организация KyivPride в прошлом году провела ПрайдМесяц и Марш Равенства в онлайн-формате.