Украина внесла в «черный список» пятерых иностранцев за съемки фильма в оккупированном Крыму

Новости

Кравченко Андрій / POOL / УНИАН

Министерство культуры и информационной политики в мае внесло трех граждан России и двух граждан Польши в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, из-за съемок фильма в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

«Министерство, реагируя на факты съемки в Севастополе военной драмы «Небо» о российских военных на войне в Сирии и [участие] в так называемом «международном музыкальном фестивале «Дорога на Ялту», внесло трех граждан России и двух граждан Польши в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», — говорится в сообщении представительства.

Служба безопасности Украины запретила этим лицам въезд на территорию Украины сроком на три года.

Фильм под рабочим названием «Небо» снимали осенью 2020 года в заброшенном санатории вблизи Морского. Картина рассказывает о событиях 2015 года. Тогда Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, нарушивший ее границы.