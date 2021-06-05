Украина внесла в «черный список» пятерых иностранцев за съемки фильма в оккупированном Крыму
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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Кравченко Андрій / POOL / УНИАН
Министерство культуры и информационной политики в мае внесло трех граждан России и двух граждан Польши в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, из-за съемок фильма в оккупированном Россией Крыму.
Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.
«Министерство, реагируя на факты съемки в Севастополе военной драмы «Небо» о российских военных на войне в Сирии и [участие] в так называемом «международном музыкальном фестивале «Дорога на Ялту», внесло трех граждан России и двух граждан Польши в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», — говорится в сообщении представительства.
Служба безопасности Украины запретила этим лицам въезд на территорию Украины сроком на три года.
Фильм под рабочим названием «Небо» снимали осенью 2020 года в заброшенном санатории вблизи Морского. Картина рассказывает о событиях 2015 года. Тогда Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, нарушивший ее границы.
- Ранее солисту беларусской группы «Песняры» Валерию Дайнеко и российскому актеру Кириллу Гребенщикову на три года запретили въезд в Украину за незаконные визиты в оккупированный Крым.