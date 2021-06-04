Министр Ляшко заявил о переходе с сентября на электронные больничные
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- Алексей Ярмоленко
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Zhen Hu / Unsplash
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что с сентября все больницы в Украине перейдут на выдачу электронных больничных.
Об этом он написал в своем Facebook.
По его словам, до 31 августа будет действовать переходная модель.
«Это означает, что с июня по август медицинские учреждения будут как формировать медицинские заключения о временной нетрудоспособности, так и выдавать бумажные листки нетрудоспособности. Решение о виде документа, который выдается пациенту для подтверждения его факта временной нетрудоспособности, будет принимать врач в соответствии с требованиями Минздрава», — пояснил министр.
Он отметил, что теперь пациентам не придется ходить в больницы за больничным, а затем заносить его по месту работы.
- В июле 2020 года Министерство здравоохранения запустило электронные листки нетрудоспособности — больничные — в тестовом режиме на базе сервиса Пенсионного фонда.