В Болгарии государственную больницу уличили в незаконной трансплантации органов. Донорами были молодые люди из Украины и Молдовы

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В Болгарии в государственной Лозенецкой больнице пациентам незаконно пересаживали органы от якобы родственников из Украины и Молдовы.

Об этом со ссылкой на полученные документы за период с 2019-го по 27 апреля 2021 года сообщили в пресс-службе министерства.

Как отмечается, всего известно о 14 трансплантациях почки от живых доноров, все они — молодые люди из Украины и Молдовы.

В то же время операции по пересадке делали гражданам Омана, Израиля и других стран.

Согласно болгарскому законодательству, для проведения трансплантации от живого донора реципиент должен быть его родственником.

Сейчас документы о проведенных операциях передали в Министерство внутренних дел для проверки фактов и, при необходимости, для дальнейших действий.

Кроме этого, в больнице обнаружили еще ряд нарушений, в том числе финансовые махинации. В связи с этим министр здравоохранения Стойчо Кацаров распустил совет директоров учреждения.