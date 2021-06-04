В Болгарии государственную больницу уличили в незаконной трансплантации органов. Донорами были молодые люди из Украины и Молдовы
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Piron Guillaume / Unsplash
В Болгарии в государственной Лозенецкой больнице пациентам незаконно пересаживали органы от якобы родственников из Украины и Молдовы.
Об этом со ссылкой на полученные документы за период с 2019-го по 27 апреля 2021 года сообщили в пресс-службе министерства.
Как отмечается, всего известно о 14 трансплантациях почки от живых доноров, все они — молодые люди из Украины и Молдовы.
В то же время операции по пересадке делали гражданам Омана, Израиля и других стран.
Согласно болгарскому законодательству, для проведения трансплантации от живого донора реципиент должен быть его родственником.
Сейчас документы о проведенных операциях передали в Министерство внутренних дел для проверки фактов и, при необходимости, для дальнейших действий.
Кроме этого, в больнице обнаружили еще ряд нарушений, в том числе финансовые махинации. В связи с этим министр здравоохранения Стойчо Кацаров распустил совет директоров учреждения.
- В феврале 2019 года Верховная Рада приняла закон о трансплантации. В марте того же года тогдашний президент Петр Порошенко подписал доработанный закон.
- В конце 2018 года Кабинет министров утвердил порядок получения согласия донора на изъятие у него органов и других анатомических материалов, а также порядок отказа от ранее данного согласия на донорство.
- Летом прошлого года уже бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщал, что в Минздраве создадут отдельное подразделение, которое будет заниматься вопросами трансплантации и лечения за рубежом.