Зеленский ввел в состав СНБО министра экономики Любченко
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- Алексей Ярмоленко
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Facebook / Алексей Любченко
Президент Владимир Зеленский ввел в состав СНБО нового члена — министра экономики Алексея Любченко.
Об этом говорится в указе президента № 227/2021.
«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Любченко Алексея Николаевича — первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики Украины», — отмечается в документе.
Таким образом в составе СНБО уже 23 члена. Возглавляет его президент.
- Верховная Рада 20 мая назначил Алексея Любченко первым вице-премьер-министром — министром экономики Украины. За соответствующее решение проголосовали 293 нардепа.
- 18 мая Рада уволила Игоря Петрашко с должности министра экономики. В Офисе президента рассказали, что при Петрашко у министерства ощущался дефицит инициатив, особенно в вопросах защиты промышленности и предпринимателей во время пандемии.