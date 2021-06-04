Зеленский ввел в состав СНБО министра экономики Любченко

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Президент Владимир Зеленский ввел в состав СНБО нового члена — министра экономики Алексея Любченко.

Об этом говорится в указе президента № 227/2021.

«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Любченко Алексея Николаевича — первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики Украины», — отмечается в документе.

Таким образом в составе СНБО уже 23 члена. Возглавляет его президент.