Порошенко пришел на допрос в СБУ по делу Медведчука — Козака

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Экс-президент Петр Порошенко пришел на допрос в уголовном производстве, которое касается нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Об этом «Бабелю» сообщили в пресс-службе СБУ.

В спецслужбе отметили, что вызов Порошенко на допрос нужен для всестороннего и объективного изучения обстоятельств уголовного производства.

Порошенко вызвали как свидетеля в уголовном производстве по подозрению Медведчука и Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (совершение государственной измены и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма).