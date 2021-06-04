Минсоцполитики: С июля более чем миллиону украинцев проиндексируют пенсию

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В июле для более чем миллиону украинцев пересчитают пенсии.

Об этом во время часа вопросов к правительству заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

«В июле этого года будет проведена индексация пенсий еще для 1 миллиона пенсионеров, которым пенсию назначили в 2018—2020 годах, и для тех, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере», — заявила Лазебная.

Она добавила, что с учетом предыдущих повышений в этом году увеличенные пенсии получат 10,5 миллиона украинцев. По ее словам, на 1 апреля этого года средний размер пенсии составлял 3 725 гивен — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 17,5% (555 гривен).

Министр добавила, что на рассмотрение Рады внесли проект закона, которым восстанавливается индексация пенсий для всех категорий пенсионеров и устанавливается ее дата — 1 сентября.