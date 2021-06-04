У премьера Венгрии Орбана заявили о его готовности встретиться с Зеленским
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- Олег Панфилович
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Európa Pont / Flickr
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом изданию Varosh заявил руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
«Украина — это очень важный сосед Венгрии. Поэтому мы готовы встретиться. Решение за Украиной», — заявил Гуйяш. При этом, по его словам, никаких дополнительных условий для этой встречи нет.
Отметим, в начале года заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил о подготовке к встрече президента Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. «В отношениях с Венгрией стремимся выйти на взаимное доверие и поддержку, поэтому будем искать пути развития конструктивного диалога по чувствительным вопросам. Готовимся провести встречу лидеров двух государств. Она должна завершиться заключением нового документа — своего рода взаимовыгодной дорожной карты наших отношений», — отмечал тогда Жовква.
- В середине мая глава МИД Венгрии Петер Сиярто сообщил о достижении «прогресса, который дает повод для осторожного оптимизма» в отношениях с Украиной.