В Украине за сутки коронавирус выявили у более чем 2 тысяч новых больных. Больше всего в Киеве
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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В Украине за минувшие сутки, 3 июня, коронавирус выявили у 2 266 новых больных, среди них — 82 ребенка и 20 медработников.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
За прошедшие сутки в больницы госпитализировали 963 человека, выздоровели 8 291 человек. Умерли в результате осложнений 95 больных.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за минувшие сутки зарегистрировали в Киеве (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.
За все время пандемии в Украине зафиксировали 2 211 683 случая. Выздоровели 2 080 382 человека, умерли — 51 054 больных.
- Отметим, в Украине до 30 июня продолжается адаптивный карантин, но, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти ограничения планируют продолжить до августа. В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует ослабление карантинных ограничений на летний период.
- Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за государственные средства. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.