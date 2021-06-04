В Украине за сутки коронавирус выявили у более чем 2 тысяч новых больных. Больше всего в Киеве

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В Украине за минувшие сутки, 3 июня, коронавирус выявили у 2 266 новых больных, среди них — 82 ребенка и 20 медработников.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

За прошедшие сутки в больницы госпитализировали 963 человека, выздоровели 8 291 человек. Умерли в результате осложнений 95 больных.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за минувшие сутки зарегистрировали в Киеве (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 2 211 683 случая. Выздоровели 2 080 382 человека, умерли — 51 054 больных.