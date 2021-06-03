«Инициатива шла не с моей стороны»: бизнесмен Фиала рассказал, почему решил приобрести «Украинскую правду»

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Соколовская Инна / УНИАН

Бизнесмен Томаш Фиала рассказал, что инициатива приобрести издание «Украинская правда» шла не с его стороны. Сам он задумывался над приобретением телеканала, но его отговорили.

Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

«Не было такого, чтобы я ходил по рынку и искал возможности инвестировать еще в одно медиа. На самом деле инициатива шла не с моей стороны. Когда такое предложение нам поступило, я об этом подумал и решил действовать», — пояснил Фиала.

По его словам, он часто думал о том, чтобы приобрести или создать телеканал. Но его постоянно отговаривали коллеги, потому что телевидение постепенно уходит, на смену ему приходит интернет. К тому же телеканал всегда является дотационным, а его аудитория — люди старше 60 лет.

«Сейчас другие тренды. Диджитал, интернет растет. Поэтому контент, который создает НВ, «Украинская правда», можно распространять через подкасты, через видеоконтент, и мы можем достучаться до тех людей, которые исторически смотрели телевидение, но теперь переходят в интернет, поскольку телевидение уходит», — отметил Фиала.

Он заверил, что не будет влиять на редакцию, а также не ждет от издания доходов. Фиала уверен, что «Украинская правда» будет зарабатывать деньги, а сам актив будет только расти в цене. Бизнесмен подчеркнул, что планирует владеть УП по меньшей мере столько же лет, сколько до этого владельцем издания была Елена Притула — 21 год.