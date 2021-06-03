Зеленский ветировал законопроект о развитии института старост. Туда внесли правки по отбору судей КСУ
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- Алексей Ярмоленко
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект о развитии института старост, потому что туда попали правки, которые «размывали» политическую нейтральность судьи Конституционного суда.
Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.
«Документ направлен на совершенствование правового регулирования вопросов института старост и формирования старостинских округов. В то же время документ содержит изменения в закон о Конституционном суде Украины, которые не касаются вопросов старост. В частности, статью 11 закона «О Конституционном суде Украины» предложено изложить в новой редакции, которая не обеспечивает соблюдение принципа политической нейтральности судей КС, поскольку из закона исключаются положения, которые фактически раскрывают составляющие такой нейтральности», — говорится в сообщении.
В связи с этим Зеленский вернул законопроект в Верховную Раду и предлагает исключить из документа норму об изменениях закона о КСУ.
- Верховная Рада приняла законопроект о развитии института старост 15 апреля. За него проголосовали 239 нардепов.
- В то же время депутаты учли поправку председателя финансового комитета Рады Даниила Гетманцева, которая позволяла стать судьей КСУ нардепу без сложения мандата. Эта норма противоречит рекомендациям Венецианской комиссии.