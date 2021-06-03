Киевский сквер на Андреевском спуске получил имя Василия Слипака. Переименуют еще ряд улиц

Новости

centralniak / Flickr

Комиссия по вопросам наименований Киевской городской госадминистрации приняла решение о переименовании ряда улиц и переулков, а также дала название двум новым площадям.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сквер на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока получил имя оперного певца, Героя Украины Василия Слипака, который был убит российским снайпером на Донбассе 29 июня 2016 года.

Новые названия получили безымянная площадь на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе (теперь это Кловская площадь), а также безымянная площадь на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя в Соломенском районе (теперь площадь Отрадная).

Проезд от улицы Профессора Подвысоцкого до жилого комплекса «Новопечерские Липки» (Печерский район) получил название улица Николая Костомарова.

Переименованы следующие улицы и переулки:

улица Академика Кржижановского (Святошинский район) на улицу Емельяна Прицака;

переулок Бабушкина (Шевченковский район) в переулок Сеньковский;

улица Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах в улицу Холодноярскую;

улица Крайняя (Деснянский район) на улицу Осипа Мандельштама;

улица Совхоз «Совки» (Соломенский район) на улицу Проновскую;

переулок Радищева (Соломенский район) в переулок Юрия Матущака;

улица Саратовская (Шевченковский район) на бульвар Павла Вирского;

улица Павла Вирского (Деснянский район) на улицу Анатолия Авдиевского;

переулок Валентины Терешковой (Дарницкий район) в переулок Кристины Алчевской.

Комиссия КГГА также поддержала присвоение детской школе искусств № 5 Оболонского района имени дирижера, Героя Украины и профессора Льва Венедиктова. Школе № 29 Оболонского района предлагают имя кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского.