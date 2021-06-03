Судья Броварского суда получила 6 лет тюрьмы за 1 тысячу евро взятки
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) огласил обвинительный приговор судье Броварского горрайонного суда Киевской области и признал ее виновной в получении взятки в 1 тысячу евро.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Судью признали виновной в получении взятки в 2017 году за принятие решения о возврате изъятого имущества. По данным журналиста Олега Новикова, речь о судье Анне Билык, которая требовала деньги у предприятия за вынесение уточняющего решение по делу об изъятии 13,5 тонн горючего налоговиками. За вознаграждение она обещала вернуть топливо.
Решением ВАКС судье дали 6 лет лишения свободы с конфискацией автомобиля и земельного участка в Броварах. Также ее лишили права занимать судейскую должность сроком на 3 года.
У Билык есть 30 дней на обжалование приговора.
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