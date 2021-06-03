МИД Украины обнародовал новые правила въезда в Турцию. Они начнут действовать с 4 июня

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Завтра, 4 июня, начнут действовать новые правила въезда в Турцию для иностранцев, в том числе для украинцев.

Министерство иностранных дел публикует перечень нововведений.

Для въезда украинцам необходимо будет предъявить один из перечисленных документов: отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус (сделанного не позднее чем за 72 часа до приезда), результат экспресс-теста на определение антигена (не позднее чем за 48 часов), документ о полной вакцинации (завершена не позднее чем за 14 дней) или документ, который подтверждает, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Вышеперечисленные документы должны быть на английском языке.

От этих требований освобождаются транзитные пассажиры, дети до 6 лет и члены экипажей самолетов.

В течение 72 часов до пересечения турецкой границы иностранцы должны заполнить электронную форму Министерства здравоохранения Турции и иметь при себе документ, сгенерированный после заполнения этой формы в электронном или бумажном виде.

Также необходимо иметь страховой полис на весь период пребывания в Турции.