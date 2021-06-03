СБУ задержала агента «ДНР», который сотрудничал с ООН

Новости

СБУ

Служба безопасности Украины задержала шпиона боевиков «ДНР». Он занимал должность в организации, которая сотрудничает с ООН.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведчики службы разоблачили и задержали жителя Донецкой области, завербованного представителями так называемого «министерства государственной безопасности ДНР». Мужчина занимал должность в одной из общественных организаций, которая является исполнительным партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Подозреваемый собирал и передавал информацию о местах дислокации, режиме охраны объектов Службы безопасности, Вооруженных сил, Нацгвардии, Главного разведывательного управления Минобороны и Госпогранслужбы в Донецкой области, а также о перемещении личного состава и военной техники в районе проведения ООС.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Позже стало известно, что задержанный оказывал услуги благотворительному фонду «Право на защиту». «Перед заключением договора Фонд осуществил проверку потенциального контрагента по стандартной процедуре. В течение всего срока сотрудничества наша организация не имела претензий к качеству и срокам указанных в договоре задач. Предоставление услуг не предусматривало доступа к информации, касающейся программной деятельности Фонда», — сообщили в организации.

Фонд подчеркнул, что не владеет информацией о деятельности задержанного за пределами предусмотренного договором сотрудничества и готов предоставить всю необходимую для расследования информацию.