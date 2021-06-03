Израильская оппозиция договорилась о создании правительства без Нетаньяху. Он занимал должность 12 лет

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GPO / Handout

Оппозиционные партии Израиля заключили соглашение о создании коалиции без правоцентристской партии «Ликуд» действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Новым главой правительства станет лидер ультраправой партии «Ямина» Нафтали Бенетт.

Об этом сообщил лидер центристской партии «Еш Атид» Яир Лапид, пишут The New York Times и ВВС.

По его словам, оппозиционные политики договорились, что Бенетт будет возглавлять правительство в течение двух лет (до 2023), после чего премьер-министром будет Лапид (до 2025 года).

Теперь состав нового коалиционного правительства должен утвердить Кнессет (парламент). Это должно произойти в течение примерно 10 дней.

Отметим, ранее Нетаньяху назвал Бенетта «мошенником» и сказал, что любое коалиционное соглашение является «угрозой для безопасности и будущего страны».

Как сообщают СМИ, в состав коалиции вошли 8 партий, которые имеют совершенно разные идеологические взгляды.