Израильская оппозиция договорилась о создании правительства без Нетаньяху. Он занимал должность 12 лет
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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GPO / Handout
Оппозиционные партии Израиля заключили соглашение о создании коалиции без правоцентристской партии «Ликуд» действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Новым главой правительства станет лидер ультраправой партии «Ямина» Нафтали Бенетт.
Об этом сообщил лидер центристской партии «Еш Атид» Яир Лапид, пишут The New York Times и ВВС.
По его словам, оппозиционные политики договорились, что Бенетт будет возглавлять правительство в течение двух лет (до 2023), после чего премьер-министром будет Лапид (до 2025 года).
Теперь состав нового коалиционного правительства должен утвердить Кнессет (парламент). Это должно произойти в течение примерно 10 дней.
Отметим, ранее Нетаньяху назвал Бенетта «мошенником» и сказал, что любое коалиционное соглашение является «угрозой для безопасности и будущего страны».
Как сообщают СМИ, в состав коалиции вошли 8 партий, которые имеют совершенно разные идеологические взгляды.
- Премьер-министр Биньямин Нетаньяху находился на этой должности 12 лет.
- Внеочередные парламентские выборы в Израиле состоялись 23 марта. Партии Нетаньяху «Ликуд» не удалось получить большинство голосов на выборах в Кнессет для формирования коалиции.
- Перед этим выборы в Израиле состоялись в марте 2020 года. Партия Нетаньяху «Ликуд» одержала победу с небольшим перевесом, но ей и ее союзникам также не удалось получить большинство в парламенте.