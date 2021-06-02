На украинский рынок заходит немецкий лоукост Eurowings

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Немецкая лоукост-авиакомпания Eurowings, которая входит в концерн Lufthansa Group, начнет полеты в Украину.

Об этом пишет avianews.

Первые рейсы будут из Дюссельдорфа в Киев. С 1 сентября они будут летать три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

Билеты на свои рейсы Eurowings продает от €50 в одну сторону. В стоимость включена перевозка ручной клади весом до 8 кг.