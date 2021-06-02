Около 10 тысяч волонтеров отказались от работы на Олимпийских играх в Токио

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Matt Roberts / Stringer

Японский организационный комитет Олимпийских игр в Токио сообщил об отказе около 10 тысяч волонтеров работать на соревнованиях. Всего отобрано 80 тысяч волонтеров, но в комитете верят, что такой массовый отказ не помешает проведению игр.

Об этом пишет Kyodo.

Причиной стала обеспокоенность большинства волонтеров из-за коронавируса. Многочисленные опросы в Японии показали, что большинство людей против проведения игр, которые должны стартовать 23 июля.

Майские опросы газеты Asahi Shimbun показали, что 80% процентов японцев против проведения Олимпиады в этом году, а 43% выступают за ее отмену.

Японский вещатель NHK сообщает, что от работы в местах проведения Олимпиады и Паралимпиады отказались еще и врачи. Многие из них сослались на чрезмерную загруженность обычной работой. Оргкомитет сейчас пытается обеспечить им замену.

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