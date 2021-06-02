Обрыв канатной дороги в Италии: в кабине более 7 лет назад отключили аварийный тормоз

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На канатной дороге, расположенной у склона горы Моттароне у озера Маджоре на севере Италии, с 2014 года были отключены тормоза. 23 мая кабина на канатной дороге сорвалась вниз, в результате чего погибли 14 человек.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что техник, обслуживавший дорогу, уже признал, что установил кронштейн для отключения аварийного тормоза. Немецкий специалист Микаэль Майер рассказал в интервью телеканалу ZDF, что несколько раз посещал эту канатную дорогу. Просмотрев видео и фотографии в период с 2014 года, специалист обратил внимание, что кронштейн для отключения аварийного тормоза уже был установлен.

По словам адвоката техника, его клиент признался, что использовал кронштейн для отключения аварийного тормоза, поскольку он блокировался сам по себе, мешая канатной дороге двигаться.

30 мая суд разрешил всем трем подозреваемым в трагедии покинуть тюрьму. По мнению судей, нет никаких доказательств того, что владелец или начальник технического обслуживания знали, что тормоза были отключены. Техник сейчас находится под домашним арестом, но все подозреваемые по-прежнему находятся под следствием.