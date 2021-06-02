Рада приняла в первом чтении законопроект о налогах в «Дія City»

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Верховна Рада України

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о создании особых налоговых условий для компаний-резидентов «Дія City».

За соответствующее решение проголосовал 281 депутат.

«Проект закона № 5376 направлен на предоставление налоговых стимулов ІТ-индустрии. Главной его целью является формирование в Украине передовой цифровой экономики в ближайшие годы и рост доли высокотехнологичных продуктов и услуг в общем ВВП страны до 10%», — отмечается в документе.

Законопроект позволяет компаниям выбрать систему налогообложения: либо уплата налога на прибыль (18%), либо уплата налога на выведенный капитал (9%). Также будут существовать специальные условия для освобождения от налогообложения.

Наемные работники компаниями будут называться гиг-работниками и они будут работать по гиг-контрактам. Такие работники будут платить пониженный налог на доход (5%), а также ЕСВ (22% от минимальной зарплаты в Украине) и военный сбор (1,5%). В то же время они будут иметь все социальные гарантии наемного работника, в частности оплачиваемые отпуска и больничные.