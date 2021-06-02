В Оманском заливе загорелся крупнейший корабль ВМС Ирана
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
В Оманском заливе при невыясненных обстоятельствах загорелось самое крупное судно Военно-морских сил Ирана Kharg («Харг»).
Об этом сообщают AP и Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ.
Пожар вспыхнул около 02:00 ночи, когда корабль находился вблизи порта Джаск. Госагентство IRNA заявило, что «операция по спасению Kharg провалилась», не объяснив, что это значит. Вероятно, корабль затонул или полностью выгорел.
Весь экипаж при этом благополучно эвакуировался на берег. О пострадавших не сообщается.
- Государственное телевидение Ирана называет корабль «учебным». Его построили в Великобритании и спустили на воду в 1977 году. В ВМС Ирана корабль поступил в 1984 году.
- В августе 2020 года Иран случайно затопил макет авианосца США, который создавал для учений.
- В мае 2020 года иранский эсминец по ошибке расстрелял другой военный иранский корабль, в результате чего погибли 19 моряков.