Крупнейший в мире производитель мяса пострадал от кибератаки. Подозревают хакеров из России
- Автор:
- Олег Панфилович
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Pixabay
Крупнейший в мире производитель мяса, бразильская компания JBS подверглась хакерской атаке.
Об этом сообщается на сайте компании.
Отмечается, что пострадали серверы, которые обеспечивают работу филиалов компании в Северной Америке и Австралии. При этом резервные серверы не пострадали. Компания приостановила работу всех затронутых систем, уведомив власти.
Издание Bloomberg сообщает, что из-за атаки компания вынуждена была приостановить забой скота в Австралии и работу заводов по переработке говядины. JBS надеется восстановить производство в течение 2 июня.
Как передает издание The Hill, заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что JBS подозревает в кибератаке хакеров из России. Она добавила, что Белый дом «взаимодействует с правительством России» по этому вопросу.
По информации источников Bloomberg, за атакой на JBS стоит хакерская группировка REvil, также известная как Sodinokibi. Ранее она заявила, что взломала тайваньского поставщика Apple.
- 7 мая крупнейший в США топливный трубопровод Colonial Pipeline остановил все операции из-за вируса-шифровальщика. Компания поставляет около 45% всего топлива на Восточном побережье США. Colonial Pipeline наняла компанию по кибербезопасности для расследования и обратилась в федеральные ведомства.
- Американские СМИ сообщили, что за атакой стоит группировка DarkSide, которую связывают с Россией. Президент Джо Байден заявил, что несмотря на отсутствие доказательств связей российских властей с хакерами DarkSide, Россия все же несет «некоторую ответственность».