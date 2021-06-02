Крупнейший в мире производитель мяса пострадал от кибератаки. Подозревают хакеров из России

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Крупнейший в мире производитель мяса, бразильская компания JBS подверглась хакерской атаке.

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что пострадали серверы, которые обеспечивают работу филиалов компании в Северной Америке и Австралии. При этом резервные серверы не пострадали. Компания приостановила работу всех затронутых систем, уведомив власти.

Издание Bloomberg сообщает, что из-за атаки компания вынуждена была приостановить забой скота в Австралии и работу заводов по переработке говядины. JBS надеется восстановить производство в течение 2 июня.

Как передает издание The Hill, заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что JBS подозревает в кибератаке хакеров из России. Она добавила, что Белый дом «взаимодействует с правительством России» по этому вопросу.

По информации источников Bloomberg, за атакой на JBS стоит хакерская группировка REvil, также известная как Sodinokibi. Ранее она заявила, что взломала тайваньского поставщика Apple.