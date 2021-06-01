Взрывы в Балаклее: бывший майор ВСУ предстанет перед судом за халатное отношение к службе

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Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира, майора Вооруженных сил за халатное отношение к службе, что привело к взрывам в воинской части в Балаклее (Харьковская область) на площадке для утилизации боеприпасов.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По версии следствия, бездействие командира отряда привело к гибели трех военнослужащих и ранению еще четырех 15 ноября 2019 года.

Установлено, что командир, вопреки требованиям уставов и приказов, находился в административном здании во время утилизации боеприпасов, хотя должен был контролировать процесс.

Он не обеспечил должным образом личный состав спецтранспортом для дистанционной транспортировки боеприпасов и защитой, не объяснил доходчиво правила обращения с боеприпасами зенитно-ракетных комплексов «Куб», а также не проверил навыки личного состава.

Теперь по ч. 3 ст. 425 УК ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.