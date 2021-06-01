В Бразилии для эксперимента привили взрослое население целого города. Смертность от коронавируса там упала на 95%
- Автор:
- Олег Панфилович
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Japanexperterna.se / Flickr
Эксперимент в бразильском городе Серрана (штат Сан-Паулу) показал, что смертность от коронавируса сократилась на 95% после проведенной среди жителей вакцинации.
Об этом пишет BBC.
Эксперимент проводил в период с февраля по апрель Институт Бутантан, который производит вакцину CoronaVac, разработанную китайской Sinovac Biotech. Город разделили на четыре части. Команда ученых заявила, что результат был достигнут после того, как люди в трех зонах, или около 75% населения, получили обе дозы вакцины.
В итоге смертность снизилась на 95%, госпитализация — на 86%, а случаи заражения — на 80%. «Самый важный результат — то, что мы можем контролировать пандемию, не вакцинируя все население», — заявил Рикардо Паласиос, директор по исследованиям Института Бутантан.
Аналогичное исследование проводится в другом бразильском городе — Ботукату с населением 148 тысяч человек. Исследователи используют вакцину Oxford-AstraZeneca, которую производит местнавя компания Fiocruz.
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