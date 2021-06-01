Рада поддержала законопроект о запрете курения электронных сигарет в общественных местах
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Antonin FELS / Unsplash
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете курения электронных сигарет в общественных местах.
За документ проголосовали 339 нардепов.
Законопроект предусматривает, что любые электронные системы будет запрещено курить в общественных и на рабочих местах. Также будет запрещена реклама подобных систем на улицах, в СМИ и в интернете.
Документ устанавливает, что 30% площади на пачках изделий для электронных сигарет должны занимать медицинские предупреждения о возможных негативных последствиях для здоровья.
- В декабря 2020 года Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 828-IX, предложенный премьер-министром, который запрещает продавать несовершеннолетним электронные сигареты и жидкости к ним.
- В апреле 2020 года ученые выяснили, что курильщики сигарет и вейпов находятся в группе высокого риска осложнений от коронавирусной инфекции.