С 1 июня некоторые категории украинцев получат повышенные пенсии. Кто и насколько?

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National Bank Of Ukraine / Flickr

С 1 июня украинцы, которые после назначения пенсии продолжали работать и заработали необходимый страховой стаж, получат повышенные пенсионные выплаты.

Об этом сообщает Укринформ.

«Перерасчет был проведен с 1 апреля и, соответственно, в июне они получат не только повышенный размер, но и доплату за апрель и май. Почему это делается в июне, а не в апреле? Опять же, вопрос в том, что введена квартальная отчетность. Мы должны принимать данные о работе, в том числе и страховой стаж, а для кого-то это важно, по февраль, соответственно, отчеты подаются до 9 мая, поэтому мы располагаем информацией, обработанной для того, чтобы можно было провести выплаты в июне. Но еще раз повторю, этот пересчет проводится с 1 апреля», — пояснил советник министра социальной политики Николай Шамбир.

Вместе с тем он не смог сказать, на какую сумму возрастут выплаты. «Не могу сказать, насколько у каждого, потому что все зависит от заработной платы и стажа у каждого, то есть индивидуальные расчеты, но в среднем где-то рост на 170—180 гривен», — отметил Шамбир.

Издание поясняет, что закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании предусматривает ежегодный перерасчет пенсии с 1 апреля лицам, которые после назначения пенсии продолжали работать и получили не менее двух лет страхового стажа.