Зеленский признал, что Меркель много сделала для Украины, но он ожидал большего — что Германия поможет оружием

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский выступил за поставки Германией оружия в Украину. Он напомнил, что с начала войны на Донбассе Берлин не предоставил вооружения, хотя у него есть возможности это сделать.

Об этом глава государства заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, его цитаты приводит пресс-служба Офиса президента.

В то же время, президент подчеркнул, что канцлер Германии Ангела Меркель «много сделала» для Украины, но он ожидал от нее «большего».

«Мы хотим большего, и я от нее ожидал большего, особенно в «нормандском» формате. Мы благодарны за то, что у нас есть, но я знаю, что Германия может больше. Потому что то, что они делают для нас, они делают для себя. Почему они этого не понимают — я не знаю», — сказал Зеленский.

Президент, реагируя на заявление сопредседателя партии «зеленых» Роберта Габека о поддержке поставок оружия в Украину, заявил: «Он [Габек] точно понимает, что у Украины нет флота, наши берега не защищены, что такое летальное оружие, что Германия не предоставила нам с начала войны никакого оружия, никакой военной помощи. А она может — у Германии есть мощные корабли, ракетные катера, патрульные катера».

Кроме того, добавил Зеленский, в Германии есть «штурмовые винтовки, радиотехника, военная техника — много всего».

«Германия мощная в этом направлении. Германия — также одна из передовых стран в автомобилестроении. А еще в Германии есть геополитическое оружие, и это как раз вопрос о Евросоюзе. Если мы возвращаемся к [теме] НАТО — это одна из стран, которая имеет решающее слово в этом направлении. И третий вопрос — «Северный поток — 2», в котором у Германии также решающее слово. Потому что иногда можно сделать нечто намного большее, и это — в руках Германии», — подчеркнул Зеленский.