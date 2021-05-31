SpaceX купила две нефтяные вышки и начала делать из них плавучие космодромы

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Компания Илона Маска SpaceX строит два плавучих космодрома на базе двух купленных в начале 2021 года буровых установок.

Об этом пишет TechCrunch.

Нефтяные платформы, которые в 2022 году должны стать космодромами «Деймос» и «Фобос», расположены недалеко от исследовательского центра Starship в Бока-Чика (штат Техас). Они станут стартовыми и посадочными площадками для будущей многоразовой ракеты Starship.

Вышки 8500 и 8501 ранее принадлежали техасской компании Valaris, которая в августе 2020 года объявила о банкротстве. Вышки продали за $3,5 миллиона каждую.

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