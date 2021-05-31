SpaceX купила две нефтяные вышки и начала делать из них плавучие космодромы
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Компания Илона Маска SpaceX строит два плавучих космодрома на базе двух купленных в начале 2021 года буровых установок.
Об этом пишет TechCrunch.
Нефтяные платформы, которые в 2022 году должны стать космодромами «Деймос» и «Фобос», расположены недалеко от исследовательского центра Starship в Бока-Чика (штат Техас). Они станут стартовыми и посадочными площадками для будущей многоразовой ракеты Starship.
Вышки 8500 и 8501 ранее принадлежали техасской компании Valaris, которая в августе 2020 года объявила о банкротстве. Вышки продали за $3,5 миллиона каждую.
- Starship — это супертяжелая ракета, которая состоит из двух полностью многоразовых ступеней. Вторая ступень — пассажирский или грузовой космический корабль (в зависимости от цели миссии). SpaceX планирует с 2021 года заменить этим кораблем свои ракеты Falcon. Starship собираются использовать в пилотируемых миссиях по созданию обитаемых баз на Марсе и Луне.
- 6 мая прототип Starship впервые совершил успешную посадку. До этого он взрывался.