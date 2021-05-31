На аукционе как NFT продают кадр «вскрытия инопланетянина». Стартовая цена — миллион долларов

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На онлайн-аукционе Rarible как незаменяемый токен (NFT) продают негативный кадр из черно-белого фильма 1947 года, на котором якобы запечатлен труп инопланетянина на операционном столе. Стартовая цена лота — миллион долларов.

Rarible

Представленный на аукционе кадр — из фильма о якобы последствиях крушения НЛО в Розуэлле в штате Нью-Мексико. В фильме утверждалось, что погибший инопланетянин был членом экипажа разбившейся летающей тарелки.

Тот, кто предложит большую сумму за токен, получит не только уникальный код кадра, который подтверждает его подлинность, но и реальный физический кадр.