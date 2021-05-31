Нового пресс-секретаря Зеленского могут объявить к 6 июня. Отбор кандидата на «финишной прямой»
- Авторы:
- Костя Андрейковец, Мария Жартовская
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Соколовская Инна / УНИАН
Нового спикера президента Владимира Зеленского могут объявить перед Днем журналиста, который отмечается в Украине 6 июня.
Об этом «Бабелю» сообщил советник руководителя Офиса главы государства Михаил Подоляк.
«Процесс собеседований кандидатов и кандидаток на должность пресс-секретаря президента выходит на финишную прямую. Есть достаточно много сильных претендентов — каждому необходимо уделить достаточно времени, чтобы точно расставить приоритеты, обсудить задачи, ответить на встречные вопросы. Да, нам понадобилось чуть больше времени, чем планировалось изначально. Причина, на мой взгляд, очевидна — чрезвычайная загрузка президента и Офиса ситуативными задачами», — сказал Подоляк.
Он добавил, что у нового спикера будут дополнительные обязанности, в частности еженедельные брифинги.
«Под эти новые обязанности нужен и соответствующий человек, который выстроит публичную составлявшую взаимодействия со СМИ в качестве голоса президента», — отметил Подоляк.
- 30 апреля стало известно об увольнении Юлии Мендель с поста пресс-секретаря Зеленского. У президента она работала с 3 июня 2019 года.