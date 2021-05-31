Китайские власти разрешили парам рожать троих детей
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Claire mono / Flickr
Правительство Китая вновь решило ослабить свою политику в вопросе рождаемости. Теперь китайским парам разрешат иметь до трех детей.
Об этом пишет BBC.
Соответствующее решение было закреплено на Политбюро Коммунистической партии Китая. Его приняли после того, как последняя перепись населения снова показала низкую рождаемость в стране. Такие результаты усилили давление на власть с требованием смягчить ограничения на количество детей для семей.
Во время последней переписи стало известно, что за прошлый год в Китае родились 12 миллионов детей, что значительно меньше 18 миллионов в 2016 году, когда власти впервые ослабили ограничения для семей.
- Власти Китая в 1979 году начали политику «Одна семья — один ребенок» для того, чтобы замедлить высокие темпы роста населения. Парам не разрешалось иметь более одного ребенка. За нарушение людей штрафовали, увольняли с работы или заставляли делать аборты.
- В результате через несколько десятков нация начала стареть — молодежи было значительно меньше, а людей трудоспособного возраста не хватало. Поэтому в 2016 году власти разрешили китайцам иметь до двух детей. Это немного повысило рождаемость, но через несколько лет она снова начала падать.