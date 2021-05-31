Китайские власти разрешили парам рожать троих детей

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Claire mono / Flickr

Правительство Китая вновь решило ослабить свою политику в вопросе рождаемости. Теперь китайским парам разрешат иметь до трех детей.

Об этом пишет BBC.

Соответствующее решение было закреплено на Политбюро Коммунистической партии Китая. Его приняли после того, как последняя перепись населения снова показала низкую рождаемость в стране. Такие результаты усилили давление на власть с требованием смягчить ограничения на количество детей для семей.

Во время последней переписи стало известно, что за прошлый год в Китае родились 12 миллионов детей, что значительно меньше 18 миллионов в 2016 году, когда власти впервые ослабили ограничения для семей.