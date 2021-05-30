В Киеве задержали мужчину, сбежавшего из зала Ирпенского городского суда

Новости

Facebook / Поліція Київської області

В Киеве в воскресенье, 30 мая, полицейский задержал мужчину, который два дня назад сбежал из зала Ирпенского городского суда.

Об этом рассказал руководитель столичного главка Андрей Крищенко.

«Сегодня, в свой выходной день, спецназовец полиции Киева увидел мужчину, похожего по описанию. Правоохранитель задержал его, вызвал на помощь наряд полиции и следственно-оперативную группу», — сообщил он.

Сейчас задержанного передали правоохранителям из Киевской области для проведения следственных действий.