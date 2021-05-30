Еще один штат США признал Голодомор в Украине геноцидом

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Nik Shuliahin / Unsplash

Палата представителей штата Техас (США) признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом пишет Укрінформ.

Соответствующую резолюцию обнародовали на сайте парламента.

«Палата представителей 87-го созыва законодательного органа штата Техас этим признает ноябрь 2021 года месяцем памяти жертв геноцида в Украине и призывает жителей штата вспомнить о Голодоморе и почтить память погибших», — говорится в резолюции.

Решение поддержали 142 представителя, против не выступил никто.

Техас стал уже 23-м штатом, который официально признал Голодомор геноцидом украинского народа.