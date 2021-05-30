«Челси» выиграл Лигу чемпионов УЕФА
- Автор:
- Олег Панфилович
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Twitter / Chelsea FC
Футбольный клуб «Челси» стал победителем розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021 годов.
В финальной игре, которая состоялась на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия), лондонская команда обыграла другой английский клуб — «Манчестер Сити» — со счетом 1:0. Единственный гол забил Кай Хаверц на 42-й минуте.
Таким образом, «Челси» выиграл вторую Лигу чемпионов в своей истории. Отметим, что в составе «Манчестер Сити» весь матч провел украинец Александр Зинченко.
- Испанский футбольный клуб «Вильярреал» стал победителем Лиги Европы сезона 2020/2021. В финале он одолел английский «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.
- В середине мая в УЕФА решили, что финал Лиги чемпионов между английскими клубами «Челси» и «Манчестер Сити» состоится в Португалии, а не в Турции.